Mann zieht gegen Ex-Arbeitgeber Landkreis Greiz vor Gericht

Ein Mann, der viele Jahre als Hausmeister in einer Schule im Landkreis Greiz gearbeitet hat, geht gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber gerichtlich vor. Ihm war nach einem Vorfall am 25. Juni vorigen Jahres außerordentlich gekündigt worden. Der Hausmeister soll Kindern gegenüber sexuelle Bemerkungen gemacht haben. Deshalb hat er seinen Job verloren. Gegen den Rauswurf klagt er nun, möchte auch eine Abfindung.

Am 12. März sollte der Fall vor dem Arbeitsgericht Gera verhandelt werden. Wie Richter Ingo Menke ausführte, hat der Kläger aber gegen Richter Peter Adrian, der die Verhandlung eigentlich führen sollte, einen Befangenheitsantrag eingereicht.

Landesarbeitsgericht entscheidet über Beschwerde

„Der ist unbegründet“, so Menke. „Gegen diesen Beschluss legen wir sofortige Beschwerde ein“, so Rechtsanwalt Dirk Rahe, der den Kläger vertritt. Ingo Menke wies darauf hin, dass der Beschluss unanfechtbar sei. Das sieht Rahe offenbar anders, wie er in einem mehrseitigen Schriftstück, das er vorbereitet hatte, darlegt.

Nach einer rund 25-minütigen Unterbrechung verkündete Menke, dass das Landesarbeitsgericht Erfurt über die Beschwerde entscheiden werde. „Das LAG hat bisher jede Beschwerde verworfen“, so Ingo Menke, der davon ausgeht, dass die Richter in Erfurt auch in diesem Fall so entscheiden werden. Gewiss sei aber, dass es eine Weile dauern kann, bis es ein Ergebnis gibt. „Wahrscheinlich werden wir uns in sechs bis acht Monaten hier wieder sehen“, vermutet Menke.

Mit Zeugen nicht einverstanden

Richter Peter Adrian, der den Fall ursprünglich auf dem Tisch hatte und nach der Unterbrechung die Verhandlung mitverfolgte, hatte vier Zeugen geladen. „Zwei Zeugen vom Hörensagen waren dabei, damit war die Klägerseite nicht einverstanden“, so Adrian, der betont, dass es zulässig sei, sie zu laden. Allerdings wiege die Aussage der indirekten Zeugen, die den Vorfall über Dritte mitbekommen haben, nicht so schwer. Bei den beiden anderen Zeugen, so Peter Adrian, sei ihm vorgeworfen worden, er habe sie willkürlich ausgewählt. Die Zeugen seien der Grund für den Befangenheitsantrag gewesen.

„Ich bin enttäuscht. Ich hätte die Sache gern zu Ende gebracht“, sagt eine Frau, die als Reinigungskraft in der Schule arbeitet. Sie war eine der Zeugen, zu denen unter anderem auch ein Horterzieher gehört. Ärgerlich findet die junge Frau, dass sie viel Zeit investiert hat, ihr kleines Kind derweil von den Großeltern betreut werden musste, es aber kein Ergebnis gibt.

Auch Ulrike Illner, Leiterin von Rechts- und Personalamt im Landratsamt Greiz, wäre froh gewesen, wenn das Ganze abgeschlossen worden wäre. Sie und Robert Meier vom kommunalen Arbeitgeberverband haben den Kreis vor Gericht vertreten.