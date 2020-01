Die marode Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda.

Marode Heine-Straße in Stadtroda soll endlich saniert werden

Zählen kann man sie nicht mehr, die notdürftig mit Bitumen verschlossenen Schlaglöcher in der Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda, die seit Jahren das Bild eines Flickenteppichs abgibt. Doch nun zeichnet sich nach Jahrzehnten des Wartens eine Lösung ab: Noch in diesem Jahr soll die Planung für die Erneuerung der Straße abgeschlossen und nach Möglichkeit die Ausschreibung für die Sanierung auf den Weg gebracht werden.

„Die Heinrich-Heine-Straße war schon unter der Ära des damaligen Bürgermeisters Harald Kramer immer wieder ein Thema, die Erneuerung wurde aber unter anderem wegen der Förderung anderer Straßenprojekte durch das Land auf der Prioritätenliste immer wieder nach hinten geschoben“, erinnert sich Ingo Otto vom Bauamt der Stadtverwaltung. Nunmehr, nach fast 20 Jahren, wolle man das Projekt ernsthaft angehen. „Die Straße ist einfach verschlissen, im Frühjahr vergangenen Jahres musste Asphalt für eine Fläche von 100 Quadratmetern eingesetzt werden, um alle Schlaglöcher zu beseitigen.“ Erneuerung in zwei Bauabschnitten Nach den vorläufigen Planungen will die Stadt die Erneuerung der Straße in zwei Bauabschnitten angehen. Da die Entwässerung der Straße großteils über den Goetheweg im Bereich der Grund- und Regelschul-Standorte erfolgt, soll zuerst ein 160 Mete langer Abschnitt des Goetheweges instand gebracht werden. „Konkret heißt das, dass der Zweckverband den Kanal und die Trinkwasserleitung in Ordnung bringt, und wir als Stadt für die Erneuerung der Straßendecke aufkommen“, erklärt Otto. Supermarkt bleibt erreichbar Erst danach kann die Sanierung der Heine-Straße starten, die in mehreren Abschnitten erfolgen soll. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Bauarbeiten im Jahr 2021 durchgeführt werden und so organisiert werden können, dass die Zufahrt zu den beiden Einkaufszentren sowie den Behörden jederzeit gewährleistet ist“, beugt der Bauamtsmitarbeiter Befürchtungen vor, dass während des Baus weder die alte Kaufhalle, die Sparkasse, das Gesundheitsamt oder der Norma-Supermarkt mit dem Auto erreichbar sind. Im Zuge der Erneuerung der rund 200 Meter langen Straße wird es auch einige Veränderungen geben, beispielsweise will man in Höhe Norma entlang der Straße fünf Stellplätze schaffen.