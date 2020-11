Martin spendet am Samstag Licht in offenen Kirchen

Einer schönen Tradition folgend, hätte Almut Elsässer, Gemeindepädagogin im Kirchspiel Hermsdorf-Schöngleina, am Wochenende ein Musical mit dem Kinderchor aufgeführt. Anlass wäre wie jedes Jahr der Martinstag am 11. November gewesen.

Zwar fällt die Aufführung coronabedingt aus, nicht aber das Erinnern an den heiligen Martin von Tours, der seinen warmen Mantel mit einem Armen teilte und Licht in das Leben der Menschen brachte. „Wir wollen auch in diesem Jahr Martinstag feiern, nur eben ein bisschen anders“, sagt Almut Elsässer.

300 gepackte Überraschungstüten

So werden am Sonnabend, 14. November, die Kirchen in Hermsdorf, Oberndorf, Schleifreisen, Schlöben, Rabis und Schöngleina in der Zeit von 17 bis 18 Uhr geöffnet sein. „Es wird keine Andacht geben, dafür aber eine Überraschungstüte für die Kinder.“ In den insgesamt etwa 300 gepackten Tüten stecken unter anderem eine Süßigkeit und die Martinsgeschichte, die zuhause in Familie gelesen werden kann. „Wir würden uns freuen, wenn die Kinder und ihre Familien mit Laternen in die erleuchteten Kirchen kommen und sich die kleine Überraschung abholen und mit nach Hause nehmen.“

Individueller Laternenlauf zur Kirche

Auch in der Hügelland-Tälerregion sind am 14. November zehn Kirchen geöffnet. In der Zeit von 17.30 bis 18 Uhr sind dort Kinder mit Laternen und ihre Eltern unter Beachtung der notwendigen Corona-Hygiene- und Abstandsregeln willkommen. „Die Menschen sind zu einem individuellen Familien-Laternenlauf durch den Ort zur Kirche eingeladen. Dort erwartet sie Martin, der etwas austeilen sowie Licht und Lebensfreude schenken möchte“, sagt Sieglinde Reinert, die Gemeindepädagogin der Hügelland-Tälerregion. Auch wer nicht kirchlich ist, sei herzlich willkommen. „Wir Menschen brauchen das Licht im Dunkeln und die Gemeinschaft. Wir sollten uns gegenseitig stärken und Mut machen. Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit und im eventuellen Dunst von Coronaviren“, sagt sie.

14. November: Offene Kirchen von 17 bis 18 Uhr im Kirchspiel Hermsdorf-Schöngleina und von 17.30 bis 18 Uhr in der Hügelland-Tälerregion.