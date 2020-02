Saale-Holzland-Kreis. Diebe gingen im Saale-Holzland auf Baustellen-Tour. An gleich zwei Standorten entstanden erhebliche Schäden. Die Polizei sucht Zeugen.

Maschinen im Wert von 12.000 Euro und Hunderte Liter Diesel erbeutet

In der Zeit von Samstag, 15.2.20, 18:00 Uhr, bis Montag, 17.2.20, 07:00 Uhr, sind unbekannte Täter in zwei Baucontainer auf der Baustelle in Bollberg im Gewerbepark eingebrochen. Bei einem Baucontainer wurde die Jalousie entfernt und das Fenster aufgedrückt.

Aus einem weiteren Container wurden laut Polizei diverse Werkzeugmaschinen, wie Akkuschrauber, Winkelschleifer und Bohrmaschinen im Gesamtwert von über 12.000 Euro entwendet. Der verursachte Sachschaden beträgt zirka 500 Euro.

Außerdem wurde in den dortigen Rohbau eingebrochen Kupferrohre in verschiedenen Stückelungen sowie diverse Pressfittinge für Gasanschlüsse gestohlen.

Aus einem Bagger, der auch auf dieser Baustelle stand, wurden rund 200 Liter Diesel im Wert von 350 Euro abgezapft.

Dieseldiebstahl in Königshofen

Unbekannte Täter öffneten auf einer Baustelle in Königshofen, nahe der Kreisstraße 130, bei einem Böschungsbagger und einem Raupenlader die Tankdeckel und stahlen insgesamt rund 500 Liter Diesel im Wert von etwa 650 Euro. Der Tatzeitraum wurde vom Freitag, 14.2.20 bis Montag, 17.2.20, angegeben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428/64-0 .

