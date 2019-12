Mehr Geld für Landrat des Saale-Holzlandes dank Rot-Rot-Grün

Ausgerechnet der rot-rot-grünen Landesregierung hat es CDU-Landrat Andreas Heller zu verdanken, dass er ab 2020 eine höhere Besoldung erhält. Beim Durchforsten des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2020/21 für den Saale-Holzland-Kreis, der am Mittwoch diese Woche im Kreistag diskutiert und beschlossen werden soll, war einigen Mitgliedern des Kreistages aufgefallen, dass der Landrat in einer anderen Besoldungsgruppe gelistet ist.

Grund hierfür ist die Änderung der „Thüringer Verordnung über die Besoldung der hauptamtlich kommunalen Wahlbeamten auf Zeit.“ Die sogenannte Thüringer Kommunal-Besoldungsverordnung vom 5. April 1993 wurde im Oktober dieses Jahres per Verordnung durch das Innenministerium geändert. Galten für die hauptamtlichen Wahlbeamten der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise ursprünglich zwei Besoldungsgruppen (zum Beispiel B 4 – B 5), zwischen denen sich der Gemeinderat, die VG-Versammlung oder ein Kreistag entscheiden konnten, so wurde mit der Neufassung nur noch eine Besoldungsgruppe – nach wie vor gestaffelt nach Einwohnerzahl – festgelegt. Allgemein erfolge eine Höherstufung, teilte das Landesverwaltungsamt in Weimar mit.

Für Landrat Andreas Heller, der in diesem Jahr nach der Besoldungsgruppe B 4 insgesamt eine Besoldung in Höhe von 105.300 Euro erhält, bedeutet dies, dass ihm im kommenden Jahr 112.000 Euro und ab 2021 113.500 Euro zustehen. Hinzu kommen die Beiträge, die der Kreis an die Versorgungskasse zu entrichten hat.

Allerdings muss auch der Landrat - wie jeder andere Steuerzahler auch – Lohnsteuer abführen. Bei 112.000 Euro sind das schätzungsweise 30.000 bis 40.000 Euro, die an den Fiskus gehen. Unterm Strich fallen für den Posten des Landrates für den Saale-Holzland-Kreis künftig Personalausgaben in Höhe von insgesamt 152.300 Euro (2020) beziehungsweise 156.300 Euro im Folgejahr an.

Nicht berücksichtigt sind bei den Einkünften des Landrates Aufwandsentschädigungen, die er unter anderem als geborenes Mitglied in Aufsichtsräten erhält. Dieses Geld muss aber ebenfalls voll versteuert werden. Unter anderem sitzt der Landrat im Aufsichtsrat der Sparkasse Jena-Holzland oder war noch 2017 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates beim Kommunalen Schadenausgleich der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (KSA).