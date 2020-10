Mehrere Verletzte nach Unfällen und Serie von Schmierereien in Eisenberg

Mehrere Verletzte bei Unfällen in Eisenberg

Zu gleich mehreren Unfällen mit verletzten Personen kam es am Wochenende in Eisenberg.

Am Samstagnachmittag wollte ein Trabantfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg aus einer Parkbucht am Fahrbahnrand auf die Fahrbahn fahren. Dabei übersah er den aus Richtung Busplatz kommenden Dacia. Es kam zum Unfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Am Sonntagvormittag fuhr ein 82-jähriger VW-Fahrer auf dem Steinweg in Eisenberg, als plötzlich ein 5-jähriges Kind auf die Straße lief. Der Pkw erfasste das Kind, wodurch es glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Das Kind kam zur Untersuchung in die Kinderklinik nach Jena.

Serie von Schmierereien in Eisenberg

Samstagmorgen erhielt die Polizei erstmals Kenntnis von mehreren mit schwarzer Farbe beschmierten Fahrzeugen und einer Bushaltestelle in der Jenaer Straße in Eisenberg. Am Sonntag wurden dann weitere Schmierereien festgestellt, welche sich alle auf den Bereich Jenaer Straße, Saasaer Straße, Stadthäger Straße und Biberacher Straße in Eisenberg konzentrierten.

Die Polizei Saale-Holzland sucht nun Zeugen, die in den benannten Bereichen verdächtige Beobachtungen zu den Graffitis gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale- Holzland unter 036428-640.

Polizei und Rettungswagen bei Unfall in Eisenberg

Unfallflucht und zerkratztes Auto in Stadtroda

In der Nacht auf Freitag wurde ein Pkw in der Geraer Straße in Stadtroda zerkratzt und in der Klingenstraße ein Auto bei einer Unfallflucht beschädigt.

Die Halterin eines roten Opels stellte am Freitagmorgen in der Geraer Straße einen tiefen Kratzer an der Beifahrerseite in Richtung Fußweg fest. Dabei wurde die Beifahrertür des Opels zerkratzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Geraer Straße etwas beobachtet haben. Hinweise: unter 036428-640.

Ebenfalls in der Nacht auf Freitag wurde in der Klingenstraße ein Fahrradfahrer beobachtet, welcher gegen ein geparktes Fahrzeug stieß und sich im Anschluss unerlaubt entfernte. Der Fahrradfahrer meldete sich am Freitagmorgen bei dem Autobesitzer. Zu diesem Zeitpunkte hatte die Polizei allerdings schon Kenntnis vom Unfall.

Die Polizei weist darauf hin, dass nach einem Verkehrsunfall zwingend die Personalien mit dem Unfallgegner auszutauschen sind. Sollte dies nicht möglich sein, ist vor Ort zu warten und die Polizei hinzuzurufen.

