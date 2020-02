Meine Meinung: Alles beim Alten

Den letzten beißen die Hunde. Wer geglaubt hatte, bei der Abwägung zur Kreisumlage würde sich nach dem Gerichtsurteil zum Fall Bleicherode im Grundsatz etwas ändern, wurde in den vergangenen Jahren eines Besseren belehrt. Sicherlich: Laut dem Urteil müssen die Landkreise prüfen, ob die Kommunen mit der Kreisumlage übermäßig belastet werden oder nicht.

Wie es derzeit im Saale-Holzland aussieht, wird es so ausgehen wie immer: Alles rechtskonform, wird die Bilanz nach der Einreichung der Stellungnahmen der Kommunen lauten.

Wie sollte es auch anders laufen. Der Saale-Holzland-Kreis ist auf die Umlage der Kommunen angewiesen. Ein winziges Zugeständnis an die klammen Kommunen könnte reichen, um ein Loch in den Damm zu reißen. Das will niemand in Eisenberg, und so wird man wohl an der bewährten Verfahrensweise festhalten. Das heißt, man prüft nach eigenem Ermessen nach den Empfehlungen des Innenministeriums, weist die armen Kommunen darauf hin, dass sie sich ja das fehlende Geld vom Land holen können und sollten, und das war’s.

Vielleicht gibt es diesmal - ausnahmsweise - noch eine Stundung für Stadtroda. Oder auch nicht. Wie lange das Spiel noch geht? Wer weiß. Vielleicht kehrt ja auch ein, zwei Jahre Ruhe ein, wenn das Land noch ab diesem Jahr Hunderte Millionen Euro an die Kommunen zusätzlich überweist.