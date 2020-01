Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ausgang völlig offen

Stadtroda kommt einfach nicht aus dem Tal der Tränen heraus. Auch in diesem Jahr hängt man wieder am Tropf des Landes, ohne Bedarfszuweisungen könnte man praktisch keinen einzigen Cent für dringend notwendige Investitionen ausgeben.

Als wesentliche Ursache für das Dilemma hat die Stadt bereits vor über zwei Jahren die stetig steigende Kreisumlage ausgemacht. Seit dieser Zeit schwelt der offene Streit zwischen dem Saale-Holzland und der Stadt, ob die Höhe der Schul- und Kreisumlage angemessen ist oder nicht.

Dass nun der Kreis im Fall Stadtroda in eine Tiefenprüfung gehen will, um festzustellen, ob die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage die Stadt tatsächlich überfordert, ist neu. Kommt man der Stadt aber wirklich mit ihren Forderungen entgegen und ist um eine ehrliche Lösung bemüht, oder ist es nur eine Finte, um wieder einmal Zeit zu schinden? Die Antwort ist kurz: Man weiß es nicht.

Kann sein, dass der Kreis langsam kalte Füße bekommt, weil immer mehr Gemeinden im Saale-Holzland finanziell in die Knie gehen und man das Thema Abwägung nunmehr lieber sauber über die Bühne bringen will, um keine Angriffsfläche vor Gericht zu bieten. Gut möglich aber auch, dass der vermeintliche Wille zur Kooperation nur vorgetäuscht ist. Neu wäre letztere Variante nicht. Immer wieder hat man Stadtroda hingehalten, am langen Arm verhungern lassen und am Ende doch das fette Stück Kreisumlage gnadenlos von der Stadt einkassiert.