Meine Meinung: Bürokratie als Bremser?

Dass die Quirlaer Faschingsgesellschaft weit über den Saale-Holzland-Kreis einen guten Ruf genießt, beweisen die begeisterten Faschingsgäste, die unter anderem auch aus Jena, Gera oder gar Schleiz alljährlich zahlreich in den Quirlaer Faschingstrubel eintauchen. Das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein, behaupte ich. Doch der nahezu magische Erfolg hat seine Gründe. Er setzt akribisches und engagiertes Mittun aller Vereinsmitglieder und einer großen Helferschar voraus. Und die legen sich insbesondere seit den letzten acht Festen, seit die Partys im Dorfgemeinschaftshaus stattfinden, mächtig ins Zeug. Wer eine gute Show in einem tollen Ambiente bieten will, muss dafür Ideen entwickeln, schon ab dem Spätsommer fleißig üben, und der benötigt engagierte Helfer fürs Drumherum. Das gelingt der Faschingsgesellschaft jedes Jahr aufs Neue und zudem generationsübergreifend! In der Gemeinschaft packen unzählige Freiwillig an, unterstützt von Sponsoren aus dem und außerhalb des Ortes.

Doch eines stellt für Vereine eine immer höher werdende Hürde dar: Behörden, die mit jährlich höheren Auflagen den bürokratischen Aufwand stetig anschwellen lassen. Das gilt für alle Vereine, die öffentlich zum Gemeinwohl beitragen, aber damit zunehmend an die Grenze des Machbaren stoßen. Ändert sich nichts, könnte das irgendwann zum Ende öffentlicher Vereinsaktivitäten führen!