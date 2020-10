Fachkräfte zu gewinnen, ist heute aus demografischen Gründen nicht so einfach. Händeringend suchen Firmen, Verwaltungen und Institutionen junge Leute. Und die jungen Leute haben heute mehr denn je die Wahl, entsprechend ihrer beruflichen Vorstellungen auswählen zu können, was sie erlernen und später beruflich ausüben wollen. Völlig legitim ist dabei natürlich der Blick auf das zu erzielende Einkommen. Nicht gänzlich unbedeutend erscheint den jungen Leuten bei der Wahl der Ausbildungs- und späteren Berufsstätte, wie man als Mensch wahrgenommen wird. Klar müssen die obligatorischen Bewerbungstests sein. Doch wenn nur die Ergebnisse der Tests das Maß aller Dinge darstellen, fühlt man sich als Mensch, als Persönlichkeit nicht ernst genommen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer die Wahl hat, wird das in seine Überlegungen einfließen lassen. Der Werbende muss sich dann nicht wundern, wenn der Bewerber sich abwendet. Ich denke, vor allem die Arbeitgeber werden künftig erfolgreiche Nachwuchsgewinnung betreiben können, die den Menschen betrachten und ihn nicht nur als Arbeitskraft sehen. Ein gesundes Arbeitsklima bieten, flexible Arbeitszeiten ermöglichen und Perspektiven der beruflichen Entwicklung aufzeigen.