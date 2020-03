Frank Kalla über das Problem Kreuzstraße in Stadtroda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Dumm gelaufen

Wahrlich, in der Haut des Stadtrodaer Stadtwerke-Chefs möchte man wegen der Problematik Kreuzstraße nicht stecken. Da wird ein über 100 Meter langer Straßenabschnitt aufwändig in Ordnung gebracht und dann kommen nach der Fertigstellung die Stadtwerke-Leute und reißen das frisch verlegte Pflaster wieder auf, um ihre Stromkabel unter die Erde zu bringen.

Dumm gelaufen kann man da nur sagen, die Schuld für den vermeintlichen Schildbürgerstreich kann man aber niemanden an die Jacke heften. Und eigentlich spiegelt der Fall nur die Realität wider. Fakt ist nämlich, dass nicht nur in Stadtroda, sondern auch in anderen Orten kleine Zeitbomben unter der Erde schlummern. Noch immer sind nicht alle Stromleitungen oder aber die Wasser- und Abwasserleitungen erneuert.

Immer wieder kann es deshalb vorkommen, dass größere Havarien wirtschaftlich sinnvolle Gemeinschaftsprojekte über den Haufen werfen. Die betroffenen Anwohner sollten deshalb Nachsicht walten lassen. Niemand hatte die Absicht, ihnen das Leben schwer zu machen.

Die gute Nachricht: Zumindest Havarien, so hofft man, dürfte es in diesem Bereich in den kommenden Jahrzehnten nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr geben.