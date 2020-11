Meine Meinung: Ein Spiel zur Empfehlung

Für Außenstehende, die noch nie ein Kartenspiel in der Hand gehalten haben, die noch nie um den Sieg fiebern mussten, muss das Skatspiel als etwas erscheinen, was Außerirdische erfunden haben und was man nie begreifen wird und will.

Tatsächlich ist das 1820 in Altenburg entwickelte Skat ein hochkomplexes Spiel, ansonsten bräuchte man ja auch nicht das Internationale Skatgericht, das in Altenburg über strittige Fälle entscheidet. Wer sich allerdings auf das Skatspiel einlässt, wer sich in die Grundregeln einfuchst, auf den wartet eine Spielwelt, in der komplexes Denken verlangt ist. Ähnlich wie Schach ist Skat ein Strategiespiel, das den Geist mehr als wach hält, sofern man das Skatspielen ernst nimmt und nicht mit dem Kartenkloppen am bierseligen Stammtisch verwechselt.

Skat ist zudem mehr als ein Spiel. Indem man sich regelmäßig im Verein oder zu Turnieren zum Skatspielen trifft, pflegt man gesellschaftliche Kontakte, man ist auch als Älterer mittendrin im Leben. Und dieses Mittendrinsein im Leben ist für jeden Menschen wichtig. Man tauscht in geselliger Runde Erfahrungen aus, oftmals erwachsen langjährige Freundschaften.

Deshalb auch kann und sollte man allen Organisatoren von Skatturnieren, speziell von Turnieren in den Dörfern, danke sagen für ihr Engagement. Denn Skat ist eine Bereicherung des kulturellen Lebens im ländlichen Raum, mögen andere - meist die Nichtspieler - das auch anders sehen wollen.