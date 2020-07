Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Erst Frost, jetzt Unkraut

Wer Produkte unter freiem Himmel herstellt, für den ist es wahrlich nicht einfach, für den Aufwand den er leisten muss, auch den entsprechenden Ertrag einzufahren. Das gilt für Landwirtschaftsbetriebe ebenso wie beispielsweise für Obstbauern. Die Wetterbedingungen sind nicht zu kalkulieren. Quasi eine Frostnacht Mitte Mai hat ausgereicht, um Bestände an Winterweizen und vor allem Wintergerste bis hin zu den frühen Kirschensorten zum Teil bis zum Totalverlust erfrieren zu lassen. Klagten die landwirtschaftlichen Erzeuger in den letzten Jahren über allzu große Trockenheit, war es in diesem Jahr der Frost, der zu Einbußen führte.

Für die an sich konventionell produzierende Hermsdorfer Agrargenossenschaft gesellte sich in diesem Jahr noch ein Dilemma dazu. Sie hatten sich als vermeintlicher Biobetrieb versucht und auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verzichtet. Nicht ganz freiwillig, sondern aus finanziellen Gründen. Die Folge: Unkräuter, allen voran die Kornblume, machten sich breit auf dem Acker und rückten insbesondere der Wintergerste arg auf die Pelle. Das führte zu zusätzlichen Ertragsverlusten für die Hermsdorfer, die eh schon auf schlechten Böden - 28 Bodenpunkte - wirtschaften müssen.