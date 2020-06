Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Förderung kann Baustein sein

Um den Technologiestandort Hermsdorf fortzuentwickeln, hat sich der Verein „Tridelta Campus“ auf die Fahnen geschrieben, in einem Förderprogramm des Bundes Aufnahme zu finden. Die Hürden dafür sind hoch, doch der Ehrgeiz des Vereins, in dem sich zahlreiche innovative und global agierende Firmen zusammengeschlossen haben, ist es auch. Immerhin kann Hermsdorf auf Unternehmen blicken, die im Bereich der Hochleistungskeramik und der Mikroelektronik in der Welt sogar Taktgeber sind.

Um die vorhandenen Kompetenzen in Forschung, Entwicklung und Fertigung noch wettbewerbssicherer und damit zukunftsfähiger gestalten zu können, sind insbesondere in strukturschwächeren Regionen Fördergelder unerlässlich. Genau dafür hat das Bundesforschungsministerium erstmals Bundesprogramme gebündelt und reicht sie als Förderinstrumente bis 2024 in Höhe von 600 Millionen aus.

Würde dem Tridelta-Campus-Verein bei seiner Bewerbung der Einstieg in die erste Phase gelingen und anschließend die Förderentscheider mit einem stichhaltigen Konzept überzeugen können, würde das für den gesamten Hermsdorfer Industriestandort unweigerlich einen immensen Schub verleihen. Ob es zur Erfüllung der Vision reicht, sich zum europäischen Zentrum für Hochleistungskeramik aufzuschwingen, bleibt abzuwarten. Aber die Förderung könnte ein Baustein dafür sein!

