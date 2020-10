Meine Meinung: Ganz kühl rechnen

15 neue Photovoltaik-Anlagen werden die Stadtwerke Stadtroda in diesem Jahr auf den Dächern von Hauseigentümern installieren. Klingt viel, ist aber bezogen auf die Vielzahl an Gebäuden, die es in Stadtroda gibt, vergleichsweise wenig.

Es ist also noch viel Luft nach oben beim Thema Solaranlagen. Immerhin: Dass sich 15 Hauseigentümer künftig selbst mit Sonnenstrom versorgen wollen, spricht dafür, dass in vielen Haushalten die Zeit des Rechnens begonnen hat. Und scharf kalkulieren sollte man inzwischen, ob die Installation einer eigenen Solaranlage sich inzwischen nicht doch lohnt. Viele Argumente sprechen für den Sonnenstrom. So werden die Stromkosten im kommenden Jahr weiter steigen. Andererseits hat die Solarbranche, die lange Zeit am Boden lag, nicht nur bessere Module entwickelt, die viel mehr Sonnenlicht in Strom umwandeln, sondern die Anlagen sind deutlich günstiger zu haben, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Zudem ist der Aufschwung der E-Mobilität nicht mehr aufzuhalten. Warum also nicht preiswert mit dem eigenen Strom durch die Gegend fahren, zumal die Reichweiten der neuen Elektro-Autos immer beachtlicher werden? Es gibt also jede Menge Gründe, ganz kühl das Thema PV-Anlage einmal persönlich durchzurechnen.