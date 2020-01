Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Gelungener Auftakt

Es gab nicht wenige in Stadtroda, die befürchteten, dass der erstmals von der Stadt ausgerichtete Neujahrsempfang im Schützenhaus in einem Desaster enden würde. Nun, die Kritiker und Skeptiker wurden eines Besseren belehrt. Nicht nur, dass der Neujahrsempfang in einem würdevollen Rahmen im Saal des Schützenhauses stattfand: Nahezu alle wichtigen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, der Kirche, den Vereinen und Verbänden waren unter den Gästen vertreten. Sicherlich: Nicht allen passte der Termin in den Kram.

Gelungen war der Auftakt aber auch, weil ungeachtet aller Differenzen zwischen der Stadt und dem Saale-Holzland-Kreis es sich Landrat Andreas Heller nicht nehmen ließ, Präsenz in Stadtroda zu zeigen, und dass auch Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche der Einladung nachkam. Dies gab dem Empfang erst die nötige Bedeutung.

Die Anwesenheit des Jenaer Oberbürgermeisters zeigte auch, dass man es in der Saalestadt überaus ernst mit der Zusammenarbeit von Jena und dem Saale-Holzland-Kreis meint. Dass man in Sachen Kooperation – trotz erster Projekte – noch am Anfang steht, auch dies zeigte der Abend.

Ja, die Jenaer Berufsfeuerwehr würde auf Basis eines Vertrages in Zöllnitz, also im Landkreis, bei einem Brand ausrücken und löschen. So richtig in den Kram passt das aber nicht allen. Gut, dass Jena erkannt hat, dass Fingerspitzengefühl gefragt ist und man das letzte Wort bei diesem Thema den Zöllnitzern und auch den Stadtrodaern überlässt.