Meine Meinung: Genauer hinschauen

Klischees werden ja immer gern bedient, Feindbilder auch. Womit wir gleich bei der Landwirtschaft wären. Da suggerieren auf der einen Seite schäumende Alpenmilch und lila Kühe eine heile Welt der Landwirtschaft, auf der anderen Seite prangern Tierschutzorganisationen die industrielle Massentierhaltung an – was in einzelnen Fällen durchaus gerechtfertigt ist. Tatsächlich haben aber beide Bilder nur wenig mit der Landwirtschaft vor Ort zu tun.

Nicht nur das Agrarunternehmen „Wöllmisse“ Schlöben zeigt jeden Tag, dass sich das Tierwohl und/oder hohe Erträge miteinander vereinbaren lassen. Wer pauschal Landwirte als Tierquäler oder Umweltzerstörer anprangert, der vergisst, dass es diejenige Berufsgruppe ist, die für preiswerte und qualitativ hochwertige Lebensmittel hierzulande sorgt. Eine gut funktionierende Landwirtschaft ist und bleibt existenziell für ein Land.

Man stelle sich einmal vor, Rindfleisch käme nur noch aus den USA, das Schweinefleisch nur noch aus Dänemark und Eier aus China. Nicht nur die Abhängigkeit, eines Tages vor leeren Tellern zu sitzen, wäre gefährlich. Würde die Produktion im Ausland stattfinden, gäbe es gar keine Handhabe mehr, um für vernünftig hergestellte Lebensmittel zu sorgen.