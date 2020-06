Andreas Schott über die Baumaßnahmen am Klosterlausnitzer Kurmittelhaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ins Blickfeld heben

Jetzt ist es endlich soweit: Das Kurmittelhaus bekommt ab diesem Jahr eine Kur verordnet. Sozusagen eine Langzeitkur, die im August mit Außenarbeiten für einen erweiterten Parkplatz sowie dem Einbau einer modernen Heizungsanlage im Gebäude selbst beginnen werde. Nach kurzer (Bau)Ruhe soll dann das komplexe Vorhaben ab Frühjahr nächsten Jahres bis in den Spätherbst hinein im Kurmittelhaus selbst umgesetzt werden.

Das wird die Verantwortungsträger der Gemeinde freuen, dass ihr lange Zeit geplantes Vorhaben nun endlich umgesetzt werden kann. Sie stehen ohnehin in der Verpflichtung, den Status eines staatlich anerkannte Heilbades auch künftig für ihren Ort zu sichern.

Nach dem man sich in der Vergangenheit um die Gestaltung des Kurparkes gekümmert hat, war die Zeit mehr als reif, sich jetzt dem Kurmittelhaus zuzuwenden. Denn was dem Kurort bisher fehlt, ist eine Anlaufstelle, mit der man Eindruck bei Kurbesuchern schinden kann. Abgesehen von den Kliniken, die bei Kurpatienten ohnehin mit heilenden Therapien in Erinnerung bleiben, konnte das die Touristinformation – hinter dicken Mauern versteckt – trotz freundlicher Mitarbeiter nicht leisten.

Deshalb sehe ich es als längst überfällig an, neben der Ausgestaltung von Therapieräumen und Wohlfühloasen im Hintergrund, vor allem die Touristinfo in das vorderste Blickfeld zu hieven.

Kurmittelhaus in Bad Klosterlausnitz wird zur Baustelle