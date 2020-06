Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Kirchgebäude erhalten

Sanierungen von Kirchen gehen ins Geld. Ob die alten, teils denkmalgeschützten Gotteshäuser eine Zukunft haben, liegt nicht selten auch in den Händen der Kirchgemeinden vor Ort. Schließlich muss bei jedem Bauvorhaben ein finanzieller Eigenanteil aufgebracht werden. In Stadtroda scheint das vorbildlich zu klappen. Vor etwa zehn Jahren hat sich ein Förderkreis gebildet, dessen Unterstützer mit Erfolg – und über einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren hinweg – Gelder für die Instandsetzung der Heilig-Kreuz-Kirche in Stadtroda sammelten.

Seit mehr als zwei Jahren engagieren sie sich nun für die St.-Salvator-Kirche. Verschiedene Veranstaltungen werden das Jahr über organisiert, unter anderem die Leipziger Band „Die Prinzen“ oder die Musiker der „Stern Combo“ aus Meißen waren bereits für Benefizkonzerte vor Ort.

Der Corona-Pandemie ist es geschuldet, dass die beliebte Kirchenmusik-Reihe bisher in diesem Jahr ausfallen musste – und damit auch keine Gelder für den Erhalt von

St. Salvator gesammelt werden konnten. Umso wichtiger ist nun auch die Aufgabe der Kirchgemeinde, nach wie vor Menschen für das Thema zu sensibilisieren und für den Erhalt der alten Gebäude zu werben. Sind diese doch nicht nur Orte des christlichen Glaubens, sondern auch Baudenkmäler und Kulturgut.

