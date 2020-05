Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Kraft schöpfen aus Historie

Man hat, das muss man ernsthaft anerkennen, zu Ernst Löbes 100. Todestag in Stadtroda noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. Das Grabmal und die Treppenanlage sind in Ordnung gebracht, mit einer kleinen Gedenkrunde am Sonntag wird man trotz der Corona-Krise dem Lebenswerk eines großen Menschen Anerkennung zollen.

Anzumerken gibt es doch einiges: So wäre der 100. Todestag eines solchen herausragenden Heimatforschers durchaus eine Chance gewesen, eine Tagung von Heimatforschern – beispielsweise im Schützenhaus – zu organisieren. Das hätte dem Bekanntheitsgrad der Stadt sicherlich nicht geschadet.

Überhaupt das Thema Heimatgeschichte: Ganz sicherlich wäre es einmal lohnenswert, tiefgründiger in die Historie einzutauchen, um den einen oder anderen Schatz wieder ans Tageslicht zu holen. Stadtroda ist ein anerkannter Naherholungsort. Muss das wirklich alles gewesen sein?

Denken wir nur einmal an die berühmte Orgelbauerfamilie Poppe aus dem damaligen Roda, erinnern wir uns daran, dass Julius Kniese einstmals als Kapellmeister an den Bayreuther Festspielen aktiv war. Es gibt viele, über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Persönlichkeiten, derer man gedenken oder ihr Lebenswerk würdigen könnte. Entscheidend ist allerdings, dass man das als Stadt auch wirklich will.

