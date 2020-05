Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Langer Atem vonnöten

Die Naturschützer werden sich schon kümmern, wird man sich vielleicht in der Stadtverwaltung Stadtroda wegen des Problems mit dem Staudenknöterich im Weihertal denken. Sicherlich: Ehrenamtliches Engagement kann Berge versetzen und kostet zudem nichts.

Ganz so einfach wird es aber nicht werden im Weihertal. Denn mit sporadischen Arbeitseinsätzen allein ist das Problem nicht in den Griff zu bekommen, erst recht, wenn man Rücksicht auf die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise nehmen muss. Es bedarf also eines Konzeptes, wie man langfristig zum Erfolg kommen will.

Aussitzen kann die Stadt das Problem jedenfalls nicht, wenn ihr der Hochwasserschutz im Weihertal am Herzen liegt. Mit jedem Monat, in dem sich der Knöterich ungehindert vermehren kann, wächst das Problem. Und zwar in die Tiefe. Reichen doch die Wurzelstöcke bis zu zwei Meter tief in die Erde.