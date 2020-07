Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Lehren ziehen

In Schlöben ist ganz offensichtlich das Kind in den Brunnen gefallen. Gerüstbau Teupe – so jedenfalls die Ankündigung von Geschäftsführer Thomas Kleine – wird sich vom Standort zurückziehen. Was will das Unternehmen auch anderes machen, nachdem man auch vor dem Oberverwaltungsgericht in Weimar mit einer Beschwerde gegen die vom Landratsamt Saale-Holzland verfügte Betriebsschließung gescheitert ist.

Indes, der Scherbenhaufen ist groß, der da in Schlöben hinterlassen wurde, und es stellen sich zahlreiche Fragen, wie es überhaupt zu diesem Ausgang kommen konnte. Da wäre erstens die Frage, warum einer Bauaufsichtsbehörde fast zwei Jahrzehnte lang nicht aufgefallen ist, dass Teupe gar keine Baugenehmigung besitzt. Da wäre zweitens die Frage, warum man nicht von Anfang an mit offenen Karten spielte, sondern einfach zuschaute, als die Gemeinde den Beschluss zu einem vorhabensbezogenen Bebauungsplan fasste, in der vagen Hoffnung, rechtskonforme Zustände herzustellen und vielleicht doch noch eine Lösung zu finden, wie man Wohnen und den Erhalt von Industriearbeitsplätzen unter einen Hut bekommen kann.

Auch wenn das Verhältnis zwischen Schlöben und der Kreisverwaltung im Moment getrost als zerrüttet bezeichnet werden kann: Besser wäre es, jeder kommt aus seiner Ecke heraus und man zöge gemeinsam die Lehren aus dem Teupe-Desaster. Denn klar ist auch: Wenn eine Kreisverwaltung, die Dienstleister nicht nur für die Bürger, sondern auch für Gemeinden und die regionale Wirtschaft sein sollte, als Feind und Blockierer empfunden wird, kann dies für die Entwicklung des Kreises insgesamt nicht gut sein.

