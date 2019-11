Meine Meinung: Lohnender Aufwand

Schon seit Monaten bemüht sich Schkölen, wieder Wasser in seinen Teich, den sogenannten Wal, an der Wasserburg zu bringen. Nicht nur, weil ein gut gefüllter Wal um die historischen Gemäuer der Wasserburg der Stadt und ihren Besuchern gut zu Gesicht steht, sondern weil auch die Feuerwehr eine wichtige Wasserreserve benötigt. Wenn es im Brandfall um Sekunden geht, ist ein rascher Zugriff auf Löschwasser wichtig, um möglicherweise Menschenleben zu retten und zudem den materiellen Schaden in Grenzen halten zu können. Lange Wegestrecken aufzubauen, gehört zwar zum Geschäft der geübten Feuerwehrleute, aber es kostet halt viel Zeit, die für die zügige Brandbekämpfung verloren geht.

Die Ursache für den Wasserverlust scheinen dagegen vielfältige Gründe zu haben. Das Trockenjahr 2018 – und Defizite in diesem Jahr – wirken hier offenbar nach. Denn wenn Zuflüsse nahezu versiegen, könnte ein abgesenkter Grundwasserspiegel eine Rolle spielen. Das zuvor unermüdlich sprudelnde Nass aus verschiedenen Quellen hat aber offenbar dazu geführt, dass undichte Stellen im Teich oder anderswo kaschiert worden ist. Erst seit die Zuflüsse nur noch stark vermindert fließen, wurde das Dilemma sichtbar. Jeder Aufwand, der betrieben wird, um die undichte(n) Stelle(n) zu finden, ist ein lohnender, weil im Ernstfall davon Leben abhängen könnten.