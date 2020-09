Meine Meinung: Mitten im Leben

Anders als in einigen Kommunen hat man in Hermsdorf die Zeichen der Zeit erkannt und startet mit Elan in die Zukunft. Die angekündigte Bürgerbefragung, die nun startet, ist nämlich nur ein weiterer Baustein, um die weitere Entwicklung der Holzlandstadt voranzubringen.

Eigentliches Herzstück ist der gemeinsam mit Bad Klosterlausnitz in Arbeit befindliche Flächennutzungsplan. Hier wird sich entscheiden, wo künftig Wohnen, Freizeit und Arbeiten stattfinden wird. Die Bürgerbefragung ist dabei eine wichtige Ergänzung. Liegen hier erste Ergebnisse vor, kann man an den feinen Stellschrauben, die der Verwaltung zur Verfügung stehen, nachjustieren, beispielsweise, wenn es um den Erhalt und den Ausbau der Innenstadt geht.

Und in der Tat: Hermsdorf hat mit seinem einzigartigen Flair als Stadt einiges zu bieten. Da ist auf der einen Seite ein Industrie- und Forschungsstandort, an dem über 2000 Jobs geschaffen wurden. Und da ist auf der anderen Seite eine Innenstadt, die dörfliches Flair, Kleinstadt-Idylle - kurzum Geborgenheit - vermittelt. Kein Wunder, dass offensichtlich für etliche Jenenser Hermsdorf der ideale Gegenentwurf zum manchmal kleinspießig-intellektuellen Leben in der Lichtstadt Jena ist.