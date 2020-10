58 Millionen Euro gibt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dafür aus, dass über die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Menschen mit einer Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte eine Anlaufstelle haben, wo sie Hilfe bei der Antragstellung von Hilfen oder beim Ausfüllen von Formularen erhalten. An sich eigentlich eine gute Sache.

Aber: Wenn solche Beratungsstellen notwendig sind, weil inzwischen kaum ein normaler Mensch mehr im deutschen Bürokratiedschungel den Durchblick hat, dann ist es doch eigentlich um die Zukunft schlimm bestellt. Seit Jahrzehnten verkünden Bund, Länder und Kommunen, dass man Bürokratie abbauen und hin zu einer bürgerfreundlichen Verwaltung kommen will. Passiert ist in der Realität genau das Gegenteil. Egal auf welcher Ebene: Jährlich werden die Amtsstuben mit Hunderten neuen Gesetzen oder Gesetzesänderungen konfrontiert, selbst versierte Verwaltungsangestellte blicken in einigen Bereichen nicht mehr durch.

Das Nachsehen haben die Bürger. Was wir brauchen, sind nicht mehr Beratungsstellen, sondern eine Bürokratie, deren Handeln jeder Einzelne auch versteht.