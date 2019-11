Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Noch einmal nachdenken

Selten verlaufen Ratssitzungen bei Haushaltsdebatten ruhig ab. Im Kurort war das gestern beim Hauptthema der Fall. Sogar völlig einig waren sich die anwesenden Ratsmitglieder, die einstimmig für den Haushalt 2020 stimmten. Doch daraus Eitel Sonnenschein unter den Ratsmitglieder abzuleiten, trifft dann doch nicht den Kern. Befindlichkeiten gibt es schon bezüglich einiger Vorhaben, die erst wesentlich später realisiert oder gar gänzlich auf Eis liegen. Das Dauerthema Radweg zum Jugendwaldheim zum Beispiel. Tja, die Kosten sind enorm, mindestens eine halbe Million Euro ergab vor Jahresfrist eine Schätzung. Billiger wird’s künftig keinesfalls, die Kosten galoppieren weiter davon! Ähnlich zeigt sich die Problematik beim Thema Kunstrasenplatz. 2006 ist der Platz erstellt worden. Zehn Jahre Garantie gaben die Fachleute damals an. Über 13 Jahre später ist der Platz erschöpft, da helfen auch keine Notreparaturen. Bedenken sollten die Verantwortungsträger, dass auch bei einem neuen Kunstrasenplatz, sollte er erst in drei Jahren kommen, Mehrkosten als die jetzt veranschlagten zu erwarten sind. Und was macht der Fußballverein in der Zwischenzeit. Wie soll er Jungs und Mädchen für den Sport, statt für Computerspiele, begeistern? Mit einen kaputten Fußballfeld wird das nicht gelingen. Wer jetzt handelt, handelt für den Nachwuchs, dem die Zukunft gehört. Allein deshalb lohnt sich ein nochmaliges Nachdenken!