Meine Meinung: Noch nicht ausgestanden

Nein, ausgestanden ist die Sache zwischen der Waldgenossenschaft und der Deutschen Bahn AG wegen des Zugunglücks im Zeitzgrund noch nicht. Zwar wies das Landgericht Gera die Klage der Bahn zurück, aber da gibt es ja noch den Weg zum Oberlandesgericht.

Ein wichtiger Etappensieg für die Ruttersdorfer Waldeigentümer ist das Urteil dennoch. Denn es zeigt zumindest in erster Instanz die Grenzen der Verkehrssicherungspflicht auf. Nicht nur in Ruttersdorf, sondern auch anderswo wird man dies mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben.

Überhaupt dürfte das Thema Verkehrssicherungspflicht in den kommenden Monaten möglicherweise die Gerichte häufiger beschäftigen. Bedingt durch die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre sind Tausende Bäume in den Wäldern dem Tode geweiht oder bereits abgestorben. Was ist, wenn diese Bäume auf Gleise, auf die Straße oder in ein Haus fallen, wenn Wanderer ernsthaft verletzt oder gar getötet werden? Was ist, wenn sintflutartige Regenfälle tonnenweise Erde von den Hängen spülen?

Ruttersdorf, so scheint es, ist erst der Auftakt.