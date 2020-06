Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Nur der erste Schritt

Stefan Böhm, Leiter der Stadtrodaer Grundschule „Milo Barus“, findet den Beschluss des Kreistages Saale-Holzland, einen Neubau errichten zu wollen, vernünftig und richtig, allein weil die vorhandene Bausubstanz völlig marode ist. Allerdings weiß auch Böhm, dass ein Grundsatz-Beschluss noch lange nicht bedeutet, dass in den kommenden Monaten die Bagger angerollt kommen.

Das müssen sich auch Lehrer, Schüler und Eltern in Schlöben und Stiebritz deutlich vor Augen führen: Die Prioritätenliste des Landkreises bei der Erneuerung und Sanierung von Schulgebäuden und -anlagen ist lang – sehr lang. Auf 60 Millionen Euro bezifferte Linke/Grüne-Kreistagsfraktionschef Markus Gleichmann den Investitionsstau an den kreiseigenen Schulgebäuden, und das, obwohl seit Jahren Millionensummen in Bürgel und an anderen Standorten investiert wurden.

Für die Betroffenen vor Ort bedeutet das, weiter dicke Bretter zu bohren. Gerade in Stadtroda weiß man, wie schwer es ist, auf Platz eins zu landen. Immer wieder flog das Projekt „Milo Barus“ von vorderen Listenplätzen.

Indes, lange warten kann der Kreis nicht mehr in Stadtroda. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Schule kein Lernort mehr, sondern zu einem Gefahrenort geworden ist.

