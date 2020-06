Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Nur ein Zwischenschritt

Die Phase der Notbetreuung in Thüringer Kindereinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie wird durch den eingeschränkten Regelbetrieb seit 2. Juni abgelöst. Seit 17. März musste ein Großteil der Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen tätig waren, ihre kleinen Sprösslinge zu Hause betreuen. Egal ob es sich nur um ein Kind oder weiterer Geschwisterkinder handelte: Es war eine Herausforderung für Mütter und Väter, die mitunter an Grenzen stießen. Erst recht, wenn im Familienalltag noch Kinder im Schulalter zu betreuen und dazu die beruflichen Aufgaben am Computer zu bewerkstelligen waren. Ein Umstand, der Familien wochenlang aufs Äußerste forderte und das Nervenkostüm arg strapazierte. Manchmal drohte es wohl auch zu zerreißen. Und ohne Prophet sein zu wollen, einige Synapsen werden wohl hier und da „geglüht“ haben.

Dass jetzt wieder alle Kinder in den Kindergarten gehen können, halte ich für dringlich. Ich sehe es als verpflichtende Forderung und Verantwortung für den Nachwuchs, der im Kleinkindalter unabdingbar auf soziale Kontakte angewiesen ist, um Sozialverhalten entwickeln zu können. Das sind Bausteine des Lebens, die Kinder im Umgang miteinander prägen. Deshalb kann die derzeitige Situation in Kindergärten nur eine Zwischenetappe sein. Alsbald sollte ein normaler Kindergartenalltag unter Einhaltung der schon immer geltenden Hygieneregeln wieder Realität werden.