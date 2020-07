Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Realistisch bleiben

Das wäre doch der Traumjob: als Mitarbeiter im öffentlichen Dienst seiner Arbeit in einer Berufsfeuerwehr nachgehen – und das auf dem Land. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen wie so oft meist große Welten.

Sicherlich: Einfacher wird es bei den Freiwilligen Feuerwehren im Saale-Holzland nicht. Das ehrenamtliche Engagement der Frauen und Männer, die in kleinen Ortswehren oder in einer großen Stützpunktwehr dafür Sorge tragen, dass bei einem Brand oder einem Unfall umgehend Hilfe vor Ort ist, dass Leib und Leben von Menschen möglichst unversehrt bleiben, ist nicht hoch genug zu würdigen. Und die Aufgaben werden mehr: Waren früher Waldbrände eher die Ausnahme, so gehören sie inzwischen zum Alltag der Feuerwehrleute.

Die Einsätze sind kräftezehrend, das ehrenamtliche Engagement verlangt der aktiven Truppe viel Freizeit ab. Man muss Schulungen besuchen, Übungen absolvieren und im Ernstfall vor Ort sein.

Umso verlockender ist eine Berufsfeuerwehr. Realistisch betrachtet, bleibt sie auf dem Land jedoch in weiter Ferne. Würden sich Kommunen zu einem großen Verband zusammenschließen, würde dies noch lange nicht der Garant dafür sein, dass die Ausrückzeiten eingehalten werden könnten. Es passt räumlich, finanziell und organisatorisch nicht zusammen.