Meine Meinung: Respekt verdient

Not macht bekanntlich nicht nur erfinderisch, sondern schweißt Gemeinschaften auch zusammen. Über Jahrzehnte haben die Laasdorfer in der Not nicht nur zusammengehalten, sondern trotz schmaler Kassen immer wieder etwas in ihrem Ort bewegt. Man sah das Gewerbegebiet trotz der Millionenschulden nicht nur als einen Klotz am Bein, sondern als eine Zukunftsgarantie für das Dorf.

Tatsächlich hat das Gewerbegebiet auch in Zeiten der Not der Gemeinde etwas gebracht. Heimische fanden hier einen neuen, meist zukunftssicheren Job. Und je mehr Firmen sich ansiedelten, umso mehr wuchs der Wunsch Auswärtiger, sich in Laasdorf niederzulassen.

15 Jahre lang hat Bürgermeister Jürgen Bösemann diese Entwicklung moderiert und vorangetrieben. Dass er nun Jüngeren seinen Platz freimacht, dies hat größten Respekt verdient. Vielleicht weiß aber der scheidende Bürgermeister auch, dass es zwar schwer ist, den Mangel zu verwalten, es aber ungleich schwieriger wird, bei voller Gemeindekasse Wünsche und Visionen unter einen Hut zu bekommen. Bösemann tritt auf dem Höhepunkt seines Schaffens ab: Viele verdienstvolle Kommunalpolitiker verpassen diesen Schnitt zum richtigen Zeitpunkt. Leider, muss man sagen.

Steinreiches Laasdorf