Meine Meinung: Rollender Bus mit Broschüre

Kaum zu glauben, aber wahr: Drei Jahre gibt es den Bürgerbus jetzt, der jeden Dienstag und Donnerstag durch Stadtroda, Schlöben und angrenzende Ortschaften rollt! Gern genutzt von Seniorinnen und Senioren, die damit Einkäufe, Arzt- oder Apothekenbesuche oder Bankgeschäfte erledigen. Es ermöglicht den älteren Menschen eine gewisse Mobilität, aber auch Unabhängigkeit, wann sie was erledigen wollen. Nicht ganz unwichtig sind die sozialen Kontakte. Da wird hier mal ein Schwätzchen mit bekannten Gesichtern gehalten, dort werden Neuigkeiten ausgetauscht. Nicht zuletzt zeigen sich die engagierten Frauen und Männer, die den Bürgerbus steuern, für Gespräche aufgeschlossen. Auch das schätzen die Fahrgäste. Weil in Corona-Zeiten das so nicht mehr stattfinden kann, befürchte ich, dass die bisherigen Nutzer den Alltag nur recht schwierig meistern können. Denn rasch hatten sie sich an den Bürgerbus gewöhnt.

Dass jetzt die Geschichte des besonderen Busses in einer Broschüre dokumentiert wird, finde ich toll. Und vielleicht schwang bei der Idee die Hoffnung mit, dass der Bus alsbald wieder rollen kann. Mit Fahrgästen, die eine Broschüre in der Hand halten.

Erfolgsgeschichte des Stadtrodaer Bürgerbusses auf 20 Seiten