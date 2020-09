Meine Meinung: Tragisches Ereignis

Andreas Schott ist Redakteur in der Lokalredaktion Stadtroda.

Statistik hin, Statistik her. Auch wenn die Zahlen der im Straßenverkehr tödlich verunglückten Menschen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 deutlich gesunken sind – die Bundesstatistik erfasst 3059 Todesopfer zu 3265, ist jeder verunglückte Mensch einer zuviel. Wer im Straßenverkehr mit dem Auto, mit dem Motorrad oder per Muskelkraft auf dem Fahrrad unterwegs ist, weiß in der Regel, dass Gefahren nahezu überall lauern.