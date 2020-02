Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Unterstützung verdient

Mehr als beachtenswert ist das akribische Engagement, das der Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Bad Klosterlausnitz jedes Jahr auf die Beine stellt. Gerade mal 15 Mitglieder zählt der Verein, der in diesem Jahr bereits zum siebten Mal die Konzertreihe „Sommerliche Abendmusiken“ in der Klosterkirche organisiert. Vor allem der Vorstand, allen voran dessen Vorsitzende Beate Pfefferkorn, gelingt es Jahr für Jahr ein Programm aufzustellen, das Besucher begeistert und ihnen ein nachhaltigen Konzerterlebnis schenkt. Der Zuspruch an den Konzertabenden ist der beste Beweis und das größte Lob zugleich für die Vereinsorganisatoren.

Während die Zuhörer die Konzerte der Sommerlichen Abendmusiken schätzen gelernt haben und an jedem Mittwochabend kostenfrei genießen können, wäre es für den Verein wünschenswert, wenn die erreichte Aufmerksamkeit in eine breitere Unterstützung münden würde. Genau das hätte der Verein verdient, der sich um Kirchenmusik verdient macht!