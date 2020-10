Meine Meinung: Vollmundig im Geschmack

Äpfel sind nahezu überall zu haben. Das ist ein Fakt, der nicht zu entkräften ist. Jeder Discounter hat eine Fülle an Kernobstfrüchten, meist füllig und rund, dazu hochpoliert und ins entsprechende ins Licht gerückt, im Angebot. Ohnehin bestimmt der Großhandel, was er von Erzeugern in welcher Form und Größe abnimmt, um es für seine Kunden anzubieten.

Letztendlich bestimmt der Händler auch darüber, woher er seine Waren für das Regal bezieht. Oftmals ist das Preisdiktat das Zünglein an der Waage, und so landen glänzende Apfel und vollbauchige Birnen aus fernen Landen auf dem Ladentisch.

Bewusste Verbraucher dagegen, die auf einheimische und regionale Produkte Wert legen, führt der Weg zunehmend zu den einheimischen Erzeugern. Das freut in einer schwierigen Zeit auch die Obstbauern, wie die Triebes, die auf eine treue Stammkundschaft zählen kann. Und wer im Hofladen kauft, kann sich statt auf pflückreife Kernobstfrüchte auf genussreife Äpfel und Birnen freuen.

Während die pflückreifen Äpfel an den Großhandel ausgeliefert werden, zeichnen sich genussreife Früchte durch einen längeren Reifeprozess am Baum aus. Dadurch sind sie vielfach vollmundiger im Geschmack, sind fruchtiger und meistens knackig süß.

Knackige Apfelsorten liegen in Zinna zum Anbeißen bereit