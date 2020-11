Was wurde in den zurückliegenden Monaten und Jahren über das Thema Bioabfallerfassung im Saale-Holzland nicht alles gestritten. Schließlich ging es nicht weniger um die Grundsatzfrage, ob man den Menschen in einem überwiegend ländlich geprägten Raum eine braune Bioabfalltonne zumuten müsse oder ob es nicht eine bessere Alternative zur Tonne gibt.

Die Alternative ist nun in Form von fünf Annahmestellen im Landkreis für biogene Abfälle vorhanden. Gut so. Mag sich das Landesverwaltungsamt in Weimar noch so sperrig geben: Die Sammelstellen sind vernünftig und für die Umwelt gut. Erstens, weil in der Masse sowieso nur Gartenabfälle von den Bewohnern im Kreis entsorgt werden, zweitens, weil viele ihren biogenen Restmüll selbst kompostieren und im Garten als Dünger verwenden. Hätte man die braune Tonne eingeführt, wären nicht nur die Gebührenzahler weiter belastet worden, sondern auch die Umwelt hätte gelitten. Allein, um die Tonnen zu leeren, hätten Entsorgungsfahrzeuge jährlich mehrere tausend Kilometer zurücklegen müssen. Nun bleibt zu hoffen, dass der Landkreis mit seinem neuen Entsorgungssystem für Bioabfälle die Hardliner im Landesverwaltungsamt überzeugen kann. Die beharren nämlich bis zum heutigen Tag auf der braunen Tonne. Je schneller und besser das neue System funktioniert, umso weniger Argumente gibt es in Weimar, das Rad zurückzudrehen. Neue Bioabfall-Annahmestelle in Schlöben eröffnet