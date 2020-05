Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Zeitzeugen als Mahner

Allzu viele Zeitzeugen, die über die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren Auskunft geben können, gibt es nicht mehr. Wolfgang Hühn, Jahrgang 1929, ist einer von ihnen. Der rüstige Hermsdorfer, der sich mit der Geschichte seiner Heimatstadt beschäftigt hat, ist vielen Einwohnern der Stadt als Lehrer bekannt. Die Geschehnisse in seinem Ort hat er als junger Mann begonnen aufzuschreiben und sie Stück für Stück fortgeschrieben.

Aufzeichnungen von Zeitzeugen, die Erinnerungen aus Kinder- und Jugendtagen festgehalten haben, geben individuelle Eindrücke des Erlebten wieder. Sie sind aber auch authentische Zeugnisse, die einen Einblick über eine Zeit vermitteln, in der es für Menschen um Leib und Leben ging. Wie es war, Hunger zu erleben, in Not zu sein, nicht zu wissen, was der nächste Tag bringen wird, ist für Nachkriegsgenerationen kaum vorstellbar.

Zum Glück sind uns diese Erfahrungen bis heute erspart geblieben. Umso wertvoller und mahnend zugleich sind für uns die Schilderungen der Zeitzeugen. Denn der Nationalsozialismus war es, der über andere Völker und das eigene Volk viel Leid gebracht hat.

