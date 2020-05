Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Zügig, weil zugig

Zur ersten Stadtratssitzung in der Corona-Krise hatte Bürgermeister Benny Hofmann seine Stadträte in die Werner-Seelenbinder-Halle gebeten. Angetreten waren alle 20 Ratsmitglieder. Nicht in Reih und Glied, aber schön luftig verteilt auf den Zuschauerplätzen. Solidarität bekunden gegenüber dem Sportverein und weil Abstandsregeln eingehalten werden müssen: So begründete das Stadtoberhaupt die Wahl des Sitzungsortes.

In Kauf nehmen mussten die Teilnehmer eine zugige Raumluft, in der das gesprochene Wort in der gefühlt stetig zunehmenden Kälte in der Sporthalle förmlich zu erstarren drohte. Und weil die Abgeordneten am gewichtigen Sitzungstag ahnten, dass sie wohl kaum zwischendurch eine Chance zum Warmlaufen auf dem Hallenparkett bekommen werden, schlitterten sie sich nahezu zähneklappernd ungemein zügig durch die immerhin 16 Tagesordnungspunkte des Abend.

Ich denke, an dem zugigen Abend hätte einer seinen Spaß gehabt: Altbürgermeister Gerd Pillau, bekleidet mit Sommerhemd, Sandalen und einem Schmunzeln auf den Lippen.