Meine Woche: Bitte nicht hamstern

Wochenlang gab es den Sommer über im Saale-Holzland keinen einzigen Coronafall, doch seit einigen Tagen meldet das Gesundheitsamt immer mehr Infizierte. Auch deutschlandweit steigen die Zahlen auf beängstigende Weise.

Beängstigend auch, weil vor dem geistigen Auge wieder die Bilder aus dem Frühjahr dieses Jahres wach werden. Klopapier, Küchenrollen, Teigwaren und vor allem Konserven waren in den meisten Supermärkten ausverkauft, die Hamsterer hatten ganze Arbeit geleistet. Klopapier war zeitweise fast so wertvoll wie Gold.

Nun grassiert wieder die Angst, dass ein neuer Lockdown droht. Und noch mehr geht die Angst unter den Feuerwehrleuten um, dass bei einer neuen Hamsterwelle über die kalte Jahreszeit unkontrollierbare Großfeuer ausbrechen könnten. Man stelle sich vor, 30 Packungen voll mit Klopapier gehen in einem Einfamilienhaus in Flammen auf. Vergleichbar ist dies mit brennenden Strohballen in einer großen Scheune, die keine Feuerwehr vernünftig gelöscht bekommt. Also Leute, bitte nicht hamstern, auch wenn die Versuchung wächst.