Meine Woche: Im Zeichen des Klopapiers

Um es vorwegzunehmen: Die Corona-Krise an sich ist weder lustig, noch sollte man sie verharmlosen. Tausende vorwiegend ältere Menschen sind bislang gestorben, die Szenen, die sich in Italien, in Frankreich oder Spanien abspielen, sind erschütternd.

Das sind die hässlichen Bilder der Krise, und doch sollten sie den Blick nicht auf die skurrilen Auswüchse verwehren. Wer in dieser Woche beispielsweise händeringend in Eisenberg, Hermsdorf oder Stadtroda Ausschau nach Klopapier hielt, sah in aller Regel nur eins: leere Paletten in den Supermärkten. Den freundlichen Hinweis, doch bitte nur eine Packung mitzunehmen, hätten sich die Märkte auch sparen können.

Dabei produzieren die Hersteller soviel Klopapierrollen wie noch nie, der Branchenverband spricht in Deutschland von Umsatzsteigerungen von 700 Prozent. Würden die Unmengen an Klopapier binnen kürzester Zeit in den Kläranlagen angeschwemmt werden, hätten wir neben Corona noch eine Verstopfungskrise am Hals.

Derzeit ist es eher eine Lagerungskrise, welche viele der Hamsterkäufer haben dürften. Na gut, da man in die eigene Bude sowieso niemanden wegen Corona hereinlassen sollte, kann man ja getrost auch den Flur und das Wohnzimmer mit Klopapierrollen zustellen. Im Keller wird die Lagerung schon gefährlicher. Es könnten ja Klopapier-Diebesbanden unterwegs sein.

Richtig spannend wird es aber erst, wenn die Krise vorbei ist. Wie wird man die ganzen Rollen wieder los? Indem man literweise Abführmittel trinkt, um mehrfach am Tag auf’s Klo gehen zu können? Oder werden die Vorräte zum treuen und lebenslangen Begleiter, bis man auf natürliche Weise aus dem Leben scheidet?

Vielleicht kann man ja Klopapier auch zu einem essbaren Gericht verarbeiten: Klopapierrolle, gedünstet oder frittiert, mit Kartoffeln sowie Erbsen garniert. Überlebenskünstler, von denen sich ja derzeit auch wieder mehr auf der Erde tummeln, haben schon schlimmere Mahlzeiten kreiert.