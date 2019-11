Meine Woche: Zeit für Heimlichkeit

Sicher ist, jetzt beginnt langsam die Zeit für Heimlichkeiten. Zumindest im privaten Bereich. Denn in reichlich vier Wochen ist schon wieder Weihnachten. Und weil beim weihnachtlichen Fest kleine oder größere Geschenke an die Lieben unterm Weihnachtsbaum Freude bringen, muss man sich langsam Gedanken machen. Frauen tun sich damit vielfach leichter als unsereins, habe ich den Eindruck. Haben sie erst mal Ideen, gehen sie munter auf Einkaufstour. Heimlich versteht sich. Männer aber verzweifeln oftmals, Zermartern sich das Hirn, was sie denn wohl schenken könnten. Mir geht es zumindest so, bekenne ich. Doch verzagen gilt nicht, tapfer mache ich mich jedes Jahr ganz heimlich auf den Weg, um etwas Passendes zu finden.

Spätestens am Heiligen Abend, der Stunde der Wahrheit, erfahre ich, ob ich mit meiner Gabe richtig lag. Wenn’s nicht geklappt hat, bekomme ich zwar dennoch ein liebes Dankeschön, aber die Lust, mit dem Lichterglanz dann gemeinsam um die Wette zu strahlen, ist getrübt. Erst recht, wenn sich ein zarter Hinweis anschließt, dass in der Vergangenheit hin und wieder ein Wunsch geäußert worden sei. Dann erblasst zumeist auch noch der eine oder andere funkelnde Stern am Weihnachtsbaum. Aber: Selber schuld, weil ich die Signale, trotz Kommunikation, nicht aufgenommen habe.

Im Beruf sind die Antennen dagegen stets weit ausgefahren. Immer gespannt, um jederzeit alle möglichen Informationen zu empfangen, rasch zu verarbeiten und sie an unsere wissbegierigen Leser in der gedruckten- oder in der Onlineausgabe weitergeben zu können. Das gelingt so weit ganz ordentlich. Und dennoch wünschen wir uns von einigen Kommunen eine offensivere Informationspolitik. Wer Gutes tut, sollte drüber reden! Wenn mal was nicht so läuft, auch darüber. Dabei sollten die Verantwortlichen in den Rathäusern doch längst wissen, dass es nicht um uns Zeitungsleute geht. Sondern um die Einwohner ihrer Stadt oder Gemeinde, die sie gewählt haben und für die sie Verantwortung tragen. Die Menschen haben einen Recht darauf, Neuigkeiten zu erfahren. Eine Zeit für Heimlichkeiten ist für Rathäuser generell nicht angebracht. Nicht mal in der Vorweihnachtszeit.