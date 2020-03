Meinung: Dem Erfordernis entsprochen

Mit der Übergabe der neuen Tagespflege haben die Verantwortungsträger des Hermsdorfer Ortsverbandes des Arbeiter-Samariter-Bundes nach eigenen Bekunden eine Brücke für Senioren geschaffen. Gemeint als eine Brücke, die in der Pflege eine Lücke schließt. Denn eine Tagespflege richtet sich insbesondere an die ältere Generation, die noch in ihren vertrauten heimischen Umfeld nahezu eigenständig leben kann. Und um gerade diesen Umstand möglichst lange aufrecht erhalten zu können, ist die Tagespflege eingerichtet worden. Soziale Kompetenzen und geistige Fitness sollen erhalten und gefördert werden, aktives Einbringen und Mitarbeit in die Gemeinschaft bis hin zur Kommunikation mit älteren aber auch jüngere Menschen, gepaart mit gemeinsamen Ausflügen, verschiedenen Therapieformen bis hin zum Rehasport sollen dafür angeboten werden. Was zum Beispiel eine ambulante Pflege nicht in dem Umfang leisten kann, ist bei einer Tagespflege als teilstationärer Pflege möglich. Und das soll möglichst lange vor einer stationären Pflege bewahren. Ohnehin steigt in der Bundesrepublik der Bedarf stark an, pflegebedürftige Menschen in einer Tagespflege zu umsorgen. Insofern haben sich die Hermsdorfer Samariter den Erfordernissen der Zeit gestellt und haben mit ihrem Brückenschlag nicht nur innerhalb ihres Portfolios eine Lücke geschlossen.