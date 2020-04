Andreas Schott über die Öffnung der Läden am kommenden Freitag

Meinung: Ein Hauch Normalität

Am Freitag, 24. April, zieht wieder ein Hauch Normalität ins Alltagsleben ein. Geschäfte dürfen ihre Türen wieder öffnen. Zumindest einen Spalt weit, weil es Gedränge in Geschäften bis 800 Quadratmeter nicht geben darf. Wobei für mich nicht nachvollziehbar ist, wieso das nicht auch in größeren Läden mit einer Verkaufsfläche über der Grenzzahl regelbar sei. Zumindest konnte es mir bis jetzt keiner plausibel erklären. Na gut, vielleicht findet die Politik auch hier noch zu einer vernünftigen Sachlichkeit zurück.

