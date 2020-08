Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meinung: Einungelöstes Problem

Dass Familie Herzog es nicht an Beharrlichkeit hat missen lassen, um der verwilderten Katzenfamilie Hilfe zukommen zu lassen, ist in der Liebe zum Tier begründet. Jeder andere, der hätte helfen wollen, hätte wohl frustriert aufgegeben.

In der Tat ist es schwierig, Streunerkatzen Hilfe angedeihen zu lassen. Zwar hat der Gesetzgeber seit 2013 im Tierschutzgesetz verankert, dass Bundesländer per Landesverordnung für ihre Kommunen gesetzliche Grundlagen eröffnen, damit kommunale Katzenschutzverordnungen erlassen werden können. Darin enthalten sind unter anderem, wie mit freilebenden Katzen zu verfahren und wie Kostenübernahmen für Sterilisationen geregelt sind. In Thüringen hat bisher aber nur ein Bruchteil der Kommunen davon Gebrauch gemacht. Unter anderem Jena, Weimar und Gera. Ergo: Wer sich um verwilderte Katzen kümmern will, wird es vorerst weiterhin schwer haben.