Meinung: Gutes Zeichen für die Stadt

Man muss bei der Anzahl der eingereichten Bürger-Check-Formulare sicher nicht in Euphorie verfallen. 58 eingereichte Hinweise sind etwa einer pro Woche. Doch 2015 waren es ganz fünf (!) im Jahr. Im Vergleich zu den elf Formularen im letzten Jahr ist es aber dennoch eine explosionsartige Steigerung. Ist der Frust so groß in der Stadt? Nein, das kann der Bürgermeister nicht bestätigen. Der Großteil ist sachlich gehalten, auch wenn kritische Töne nicht ausbleiben, so der Tenor. Ich interpretiere das häufigere Agieren der Einwohner der Stadt und seinen Ortsteilen so, dass ihnen ihr Ort eher am Herzen liegt. Wer sich Gedanken macht, dem ist sein Umfeld nicht egal. Auch wenn manche Vorstellungen aus finanziellen Gründen nicht sofort umsetzbar sind, sollen die Ideen ja nicht verloren gehen. Die Stadt braucht gerade jetzt kreative Köpfe, Leute die sich einbringen und engagieren. Dafür ist nicht unbedingt Geld der entscheidende Ansatz. Mitstreiter für einen pfiffigen Vorschlag zu begeistern und einfach aktiv werden, das ist gefragt. In Stadtroda gibt es immer wieder Menschen, die für ihre Stadt etwas tun wollen. Das hat die jüngere Vergangenheit mit den öffentlich gemachten unterschiedlichsten Vorstellungen mehrfach gezeigt. Wenn dann noch etwas Zivilcourage dazu kommt, wenn jemand seine Schnipsel jenseits des Papierkorbs fallen lässt, dann wäre es nahezu perfekt. Unterm Strich bleibt: Es ist ein gutes, ein hoffnungsvolles, Zeichen für die Stadt an der Roda.