Meinung: Im Moor versenkt

Wer in den Kurort Bad Klosterlausnitz reist, hat in der Regel dafür seine Gründe. Egal ob Menschen sich aufgrund eines gesundheitlichen Leidens einer mehrwöchigen Kurbehandlung unterziehen müssen oder gänzlich freiwillig kommen, um sich etwas Gutes gönnen zu wollen. Für das MDR-Drehteam um MDR-Moderator Mario D. Richardt war es ein klassischer Arbeitseinsatz, der sie zum Besuch verpflichtete. Für die Sendung „Mach dich ran“ hatten sie selbst den Kurort auserwählt und waren bei Bürgermeisterin Gabriele Klotz auf offene Ohren gestoßen. Für die freudig gestimmten Besucher war es insofern interessant, weil sie hautnah miterleben konnten, wie denn so eine Fernsehsendung produziert wird. Wenn am 23. März im Vorabendprogramm die Sendung ausgestrahlt wird, können sie die Gesamtschau des Drehs am Sonnabendvormittag im der Kurgemeinde in Augenschein nehmen. Und weil eine Aufzeichnung nicht 1:1 zur Ausstrahlung kommt, darf man über den letztendlich gezeigten Inhalt gespannt sein. Denn als der Moderator verzweifelt in der dicken Brühe nach Gegenständen wühlte, stellte er die Frage in den Raum: Wer hat sich denn bloß diesen Blödsinn einfallen lassen? Ob es in der Sendung zu hören sein wird, bleibt abzuwarten. Die Idee lieferte der MDR, darf ich verraten, der den Moderator somit ins Moor versenken ließ!