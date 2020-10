Kinos haben eine lange Geschichte. Auf Jahrmärkten wurden in Schaubuden die ersten Streifen gezeigt. In Deutschland lief 1895 im Berliner Tiergarten der erste kommerzielle Film. Bis in die 20-er Jahre im letzten Jahrhundert entstanden in Großstädten Kinopaläste, die Theatern nachempfunden waren. Besucherströme zog es in der Folgezeit vor die Leinwände.

Mit Einführung des massenwirksamen Fernsehens nach dem Zweiten Weltkrieg – in Deutschland wurde erstmals 1935 ein TV-Signal gesendet – musste sich das Kino erstmals des technischen Fortschritts erwehren. Später machten dem Kino die heimische Videokassette bis hin zur DVD, Blue-Rays das Leben schwer. Heute sind es Primeanbieter, die als Bezahlmedium Filme in Unendlichkeit anbieten. Dennoch behaupten sich Kinos bis heute. Zwar können gigantische Multiplextempel heute nicht mehr mit durchgängig hohen Zuschauerzahlen kalkulieren, aber sie bieten noch immer eine Alternative zum heimischen Kinoabend. Mit noch einzigartigerem Flair warten dagegen kleine Spielstätten wie das Holzland-Kino auf. Gemütlich und mit familiären Charakter lädt es zum Filmschauen ein. Um diese Filmstätte, die um’s Überleben kämpft, künftig erhalten zu können, sind jetzt die Kinofreunde gefragt!