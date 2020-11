Meinung: Maßstäbe gesetzt

Andreas Schott über neue Wege in der Krankenhauslandschaft

Wer geht schon gern ins Krankenhaus? Die zumeist sterile Atmosphäre wirkt bedrückend und schlägt eher noch aufs Gemüt. Für die Gesundung ist das nicht unbedingt förderlich.

Ein anderes Flair vermittelt das Konzept der Eisenberger Waldkliniken dem Patienten. Hier soll er Gast sein, sich trotz eines Leidens wohlfühlen, um rasch genesen zu können. Völlig neue Wege hat das Klinikum beschritten, in zehnjähriger intensiver Arbeit eine einzigartige Aufenthaltsqualität geschaffen. Die Eisenberger haben mit dem ehrgeizigen Projekt Maßstäbe für die Zukunft gesetzt. Aufmerksamkeit ist der Waldklinik in Deutschland und darüber hinaus gewiss. Der Gast-Patient erlebt die medizinische Behandlung nicht nur in angenehmer Umgebung, sondern wird mit einem neuen Pflege- und Aufnahme-Konzept umsorgt. Das ist zukunftsweisend.