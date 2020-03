Meinung: Mehr als schwierig

Nur eine Notbetreuung für Schüler lässt der Gesetzgeber aus Gründen der Pandemiebekämpfung in den geschlossenen Schuleinrichtungen zu. In der Hermsdorfer Friedensschule wird das in der Schulzeit täglich von 6 bis 16.30 Uhr abgesichert. In den Ferien von 7 bis 16 Uhr. Dass eine Handvoll Kinder so weiterhin die Schule besuchen, scheint für sie ein Vorteil beim täglichen Pauken zu sein. Denn immerhin treffen sie hier auf ihre bekannten Lehrerinnen und Lehrer. Die ausgebildeten Experten verfügen über das notwendige Rüstzeug und beherrschen die Klaviatur, um den Grundschülern das notwendige Wissen vermitteln zu können. Bei der Wissensvermittlung gelingt es ihnen, Balance zu halten. Einerseits die Schüler zu fordern, aber auch zu fördern. Noch dazu die Freude am Lernen zu erhalten. Das bedarf pädagogischer Fähigkeiten. Denn die Schüler sollen verinnerlichen, dass sie für sich selbst und ihr Leben lernen. Ob das auch der Mehrheit der Eltern so gelingt? Ich denke, da sind Zweifel erlaubt. Ohnehin im Homeoffice gefordert, sollen sie auch noch ihre Sprösslinge zielgenau und möglichst schlingerfrei durch den Schulstoff bringen. Mir scheint das eine schwierige und auf Dauer zu hohe Herausforderung zu sein.