Meinung: Nicht vollends nachvollziehbar

Geschäftsinhaber, die seit Mitte März inne halten müssen, haben gehofft, rasch wieder öffnen zu können. Die Botschaft der Kanzlerin am Mittwochabend versprach Hoffnung: Ab 20. April ist das zumindest für die Händlergilde wieder möglich. Doch das Aufatmen der Inhaber war in Thüringen nur von kurzer Dauer. Denn am späten Abend des gleichen Tages legte die Landesregierung für Thüringen fest, die Öffnung der Läden um eine Woche zu verschieben. Eine Woche länger erscheint überschaubar. Doch in der Summe sind es dann knapp sechs Wochen Schließzeit für Händler, für die aber jeder Verkaufstag zählt. Klein- und Einzelhändler haben es im ländlichen Raum schon vor der Corona-Krise nicht leicht gehabt. Über stürmisches Kundengedränge, das stets Staus in den Läden erzeugt hätte, war mir zuvor nichts bekannt. Zumindest habe ich keinen Inhaber darüber klagen hören. Noch härter trifft es die Gastronomen, die weiter ausharren müssen. Bei aller Vorsicht sowie Regeln, die es zu beherzigen gilt, kann ich diese Entscheidung nicht so recht verstehen.